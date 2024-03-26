Yaşanan hayal kırıklıklarını yeni sezonda unutturmayı planlayan Beşiktaş, transferde hata yapmak istemiyor. Önemli yetenekleri takibe alan siyah beyazlı kulübün gözlemcileri, gözüne Leopold Querfeld'i kestirdi.

Rapid Wien'deki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Avusturya Milli Takımı'na kadar yükselen 20 yaşındaki stoper için ön temaslar başladı.

TÜRKİYE'YE KARŞI SAHADA

Bugün milli forma ile Türkiye karşısında da sahada olması beklenen 1.90 boyundaki genç savunmacı hakkında detaylı bir rapor hazırlanacak. Rapid Wien'de as kadronun önemli isimlerinden olan Avusturyalı oyuncunun, Alman takımlarının da gündeminde olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Bu sezon 30 maçta forma giyen ve 2715 dakika süre alan Querfeld, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.