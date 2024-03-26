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Spor

Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Leopold Querfeld için harekete geçildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper için yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Rapid Wien'de forma giyen Leopold Querfeld için girişimlerine başladığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Sabah26 Mart 2024 Salı 09:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Leopold Querfeld için harekete geçildi
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Yaşanan hayal kırıklıklarını yeni sezonda unutturmayı planlayan Beşiktaş, transferde hata yapmak istemiyor. Önemli yetenekleri takibe alan siyah beyazlı kulübün gözlemcileri, gözüne Leopold Querfeld'i kestirdi.

Rapid Wien'deki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Avusturya Milli Takımı'na kadar yükselen 20 yaşındaki stoper için ön temaslar başladı.

TÜRKİYE'YE KARŞI SAHADA

Bugün milli forma ile Türkiye karşısında da sahada olması beklenen 1.90 boyundaki genç savunmacı hakkında detaylı bir rapor hazırlanacak. Rapid Wien'de as kadronun önemli isimlerinden olan Avusturyalı oyuncunun, Alman takımlarının da gündeminde olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Bu sezon 30 maçta forma giyen ve 2715 dakika süre alan Querfeld, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

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