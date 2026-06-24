Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci'yi transfer listesine aldı.

Express & Star'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Çekya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki kaptanı olan Krejci için Leeds United'ın da daha önce girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Wolverhampton'ın, Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Krejci'nin satın alma opsiyonunu geçen hafta resmen devreye soktuğu ve transferin toplam maliyetinin 26 milyon sterline ulaştığı kaydedildi.

Championship'e düşen İngiliz ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı. Krejci'nin geleceğine ilişkin kararın, Dünya Kupası'nın ardından netleşmesi bekleniyor.