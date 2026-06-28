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Spor

Beşiktaş'tan süre istedi! Dusan Vlahovic için yoğun mesai

Transfer çalışmalarına teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic ile görüşmeler devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin teklifini ilettiği Sırp golcü kararını vermek için kulüpten süre istedi. İşte detaylar...

TRT Spor28 Haziran 2026 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan süre istedi! Dusan Vlahovic için yoğun mesai
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Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının en dikkat çeken başlığı Dusan Vlahovic olmaya devam ediyor.

Siyah beyazlı yönetim, Sırp golcü için resmi teklifini oyuncu cephesine iletti.

Transfer operasyonunu ise Başkan Serdal Adalı bizzat yürütüyor. Özellikle teklifin mali detaylarıyla yakından ilgilenen Adalı, yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmak adına temaslarını sürdürüyor.

Son günlerde İtalya basınında da Beşiktaş'ın Vlahovic için en ciddi ve somut tekliflerden birini yaptığı yönünde haberler yer alıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano da transfer sürecinde aktif rol oynayan isimlerin başında geliyor. Daha önce Fiorentina'da birlikte çalıştığı Dusan Vlahovic ile birçok kez görüşen İtalyan teknik adamın, Beşiktaş'ın hedeflerini, yeni sezon planlamasını ve projelerini detaylı şekilde oyuncuya anlattığı öğrenildi.

Dusan Vlahovic'in, Beşiktaş'ın gösterdiği ilgiden ve sunulan tekliften memnun olduğu ancak kararını vermek için kulüpten süre talep ettiği kaydedildi.

Bu sürecin temmuz ayının sonuna kadar uzayabileceği belirtiliyor. Vlahovic'in önceliğinin, Avrupa'da uzun vadeli hedefleri bulunan bir takımda kariyerine devam etmek olduğu gelen haberler arasında.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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