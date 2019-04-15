Beşiktaş'tan sürpriz Aboubakar hamlesi

Devre arasında Burak Yılmaz'ı kadrosuna katarak gol sorununu çözen Beşiktaş'tan bir golcü hamlesi daha geliyor. Siyah beyazlılar yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında Porto forması giyen Vincent Aboubakar yeniden gündeme geldi. Beşiktaş yönetimi Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için Porto'da yaşanacak forvet gelişmelerini bekliyor.

Ara transferde Galatasaray ile adı anılan Paul Onuachu, Porto'nun yaz dönemi hedefleri arasına girdi.

Porto forvet transferinde eğer Paul Onuachu'yu kadrosuna katarsa Beşiktaş yönetimi Vincent Aboubakar için harekete geçecek. Her şey yolunda giderse Beşiktaş sezon sonu transfer hamlesini yapacak.

VODAFONE PARK'TA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Kamerunlu golcü geçen sezon Porto'nun Vodafone Park'ta oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından Beşiktaş taraftarlarına üçlü çektirmiş ve siyah beyazlı futbolcuları soyunma odasında ziyaret etmişti. Porto, Beşiktaş'a kapısı açık olan Vincent Aboubakar'ı yeniden kiralık göndererek eski formunu yakalamasını bekleyecek.

(Fotomaç)