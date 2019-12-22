İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan sürpriz Aranguiz hamlesi
Spor

Beşiktaş'tan sürpriz Aranguiz hamlesi

Orta sahaya oyunun çift yönünü de oynayabilen oyuncu arayan Beşiktaş'a sürpriz bir isim gündeme geldi. Leverkusen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili Charles Aranguiz.

22.12.2019  12:01 - Güncelleme: 22.12.2019  12:01
Orta sahaya oyunun çift yönünü de oynayabilen oyuncu arayan Beşiktaş'a sürpriz bir isim gündeme geldi. Leverkusen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili Charles Aranguiz. Arjantin'den TyCSports kanalı, 30 yaşındaki oyuncu için Boca Juniors'un teklif yaptığını ama Şilili oyuncunun Avrupa macerasına devam etmek için reddettiğini yazdı. Leverkusen'in sözleşme yenilemeyeceğini bildirildiği Aranguiz'i isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğu iddia edildi. Aranguiz'in menajerliğini Medel ve Roco'yu Beşiktaş'a getiren Felicevic yapıyor.
 
(Fotomaç)
 
 

Hafter’den acı itiraf: Trablus’a girmemizi bir Türk topu engelliyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası
Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası

Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası

Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş
Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş

Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş

Türkiye hedeflerine milli teknolojilerle ulaşacak
Türkiye hedeflerine milli teknolojilerle ulaşacak

Türkiye hedeflerine milli teknolojilerle ulaşacak

Yerli otomobilden yeni görüntü
Yerli otomobilden yeni görüntü

Yerli otomobilden yeni görüntü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.