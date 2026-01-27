İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4024
  • EURO
    51,5431
  • ALTIN
    7096.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Ricner Bellegarde için teklif hazırlığında
Spor

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Ricner Bellegarde için teklif hazırlığında

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibi Wolverhampton forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Ocak 2026 Salı 12:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Jean-Ricner Bellegarde için teklif hazırlığında
ABONE OL

Süper Lig'de ara transferde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Birden çok bölgeye takviye planlayan siyah-beyazlılar orta saha transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Jean-Ricner Bellegarde'la ilgileniyor.

27 yaşındaki orta sahayla ilgilenen birçok kulübün olduğu, siyah-beyazlıların İngiliz ekibine teklifini sunacağı belirtildi. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bellegarde'ın bu transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

BELLEGARDE'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Fransa'da Le Mans'ın altyapısında başlayan ve sonrasında Lens'e transfer olan Jean-Ricner Bellegarde Strasbourg'da da oynadı. 27 yaşındaki oyuncu, 2023/24 sezonunda 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer olmuştu.

HAİTİ 52 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Bellagarde, 2026 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazanan Haiti'nin kadrosunda yer aldı.

27 yaşındaki orta saha, Elemelerdeki 6 maçta da süre alırken 1 asistle oynadı. Haiti, 1974 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak.

Haiti, 2026 Dünya Kupası grup etabından Brezilya, İskoçya ve Fas ile karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.