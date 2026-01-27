Süper Lig'de ara transferde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Birden çok bölgeye takviye planlayan siyah-beyazlılar orta saha transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Jean-Ricner Bellegarde'la ilgileniyor.

27 yaşındaki orta sahayla ilgilenen birçok kulübün olduğu, siyah-beyazlıların İngiliz ekibine teklifini sunacağı belirtildi. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bellegarde'ın bu transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

BELLEGARDE'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Fransa'da Le Mans'ın altyapısında başlayan ve sonrasında Lens'e transfer olan Jean-Ricner Bellegarde Strasbourg'da da oynadı. 27 yaşındaki oyuncu, 2023/24 sezonunda 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer olmuştu.

HAİTİ 52 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Bellagarde, 2026 Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri'nde grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazanan Haiti'nin kadrosunda yer aldı.

27 yaşındaki orta saha, Elemelerdeki 6 maçta da süre alırken 1 asistle oynadı. Haiti, 1974 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak.

Haiti, 2026 Dünya Kupası grup etabından Brezilya, İskoçya ve Fas ile karşı karşıya gelecek.