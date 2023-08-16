Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, adeta gaza bastı! Siyah-beyazlılar, yerli rotasyonu için Deniz Türüç'ü gündemine aldı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sol bek Umut Meraş için Beşiktaş'a 500 bin Euro önerdi. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Başakşehir'den takasta Deniz Türüç'ü istedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın bu talebi doğrultusunda Başakşehir, Umut Meraş dışında ayrıca 1 milyon Euro bonservis talep etti.

Kadrosunu güçlendirmek için hamlelerine devam eden Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye'de Kayserispor ve Fenerbahçe formaları da giyen Deniz Türüç'ün Başakşehir ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Başakşehir'de 144 resmi maça çıkan Deniz Türüç, 28 gol ve 24 asistlik performansın altına imza attı.