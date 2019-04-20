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Beşiktaş'tan sürpriz Isaac Sackey hamlesi

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Senegalli orta saha Isaac Sackey için Aytemiz Alanyaspor ile temaslara başladı.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Alanyaspor'un Ganalı orta saha futbolcusu Isaac Sackey ile ilgilendiği ve Akdeniz ekibi ile temaslara geçtiği iddia edildi.
 
Gana basınında çıkan haberde; Siyah beyazlı kulüp, 36 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba'nın sezon sonunda ayrılması durumunda yerine genç bir isim düşünürken aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
 
Beşiktaş, 4 Nisan 1994 doğumlu Gana Milli Takımı'nın da formasını terleten Aytemiz Alanyasporlu Isaac Sackey'e talip oldu. Siyah beyazlıların, dinamik orta saha için çalışmalara başladığı ve kulübüyle irtibata geçildiği öne sürüldü.
 
1,90 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
SERGEN YALÇIN İLE BİRLİKTE...
 
Teknik direktör Şenol Güneş ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın da var... Şayet anlaşma gerçekleşir ve Yalçın Beşiktaş'a giderse beğendiği oyuncusu Sackey'i de kendisiyle birlikte İstanbul'a getirebilir.
 
(Fotomaç)

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