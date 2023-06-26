Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! Savunmaya yeni isim

Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı, Welinton'la yolların ayrılması ve Romain Saiss'in olası vedası nedeniyle stoper arayışına hız veren Beşiktaş, savunmadaki operasyonu bir an önce tamamlamak istiyor. Siyah Beyazlılar, 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Vitor Tormena için Braga ile anlaşma zemini arıyor.

4 MİLYON EURO İSTENİYOR

Portekiz ekibinin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan deneyimli oyuncuyu 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmaya sıcak baktığı bildirildi. Braga ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan Vitor Tormena'nın da Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya hazır olduğu kaydedildi.

RAKAM BELİRLENDİ

Beşiktaş en fazla 2 milyon Euro bonservis ödeyerek Tormena'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Braga'nın 2 milyon Euro'yu kabul etmesi halinde transferin önünde engel kalmayacak.

AMARTEY'DE YOĞUN MESAİ

Siyah-Beyazlılar'ın stoper transferi konusundaki hedeflerinden biri de İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki savunmacı Daniel Amartey... Deneyimli isim, Kartal'ın öncelikli tercihi. Ancak bonservisinin elinde olması Ganalı futbolcuya olan ilgiyi artırırken Beşiktaş'ın işi hiç de kolay değil. Yönetim, bu oyuncu konusundaki girişimlerini hızlandırdı. Savunmaya 2 takviye yapacak olan Kartal, Amartey'i kaptırmak istemiyor.

B PLANI LYANCO

Bu arada Kartal, İngiliz ekibi Southampton'da top koşturan Brezilyalı stoper Lyanco ile de yakından ilgileniyor. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki başarılı oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmasının gündemde olduğu aktarıldı. Tormena transferinde sorun çıkması halinde rotanın Lyanco'ya çevrileceği vurgulandı.