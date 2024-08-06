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Spor

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Geleceğe yatırım yaptılar

Beşiktaş Futbol Akademi, 2015 doğumlu Emir Berke Sağlam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

6 Ağustos 2024 Salı 19:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Geleceğe yatırım yaptılar
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Beşiktaş, Futbol Akademi, 2015 doğumlu forvet arkası Emir Berke Sağlam'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuya "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

Emir Berke Sağlam, Beşiktaş'ın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi, Scout departmanı sorumlusu Haluk Çakar ile Futbol Akademi antrenörlerimiz; Nejdet Ergün, Tacettin Doğan ve Haluk Duranoğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu.

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