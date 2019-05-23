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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi: Alfa Semedo

Beşiktaş'ın Espanyol ile kiralık sözleşmesi sona eren Benficalı önlibero oyuncusu Alfa Semedo ile ilgilendiği iddia edildi.

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Beşiktaş birçok pozisyon için transfer çalışmalarına başlarken, önlibero takviyesi hakkında Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Beşiktaş'ın Benficalı önlibero oyuncusu Alfa Semedo'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Portekiz basınının TVI24 kanalına dayandırdığı habere göre Beşiktaş, Espanyol ile kiralık sözleşmesi sona eren Benficalı önlibero oyuncusu Alfa Semedo ile ilgileniyor. Siyah beyazlı kulübün 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Benfica'ya kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

Benfica'nın 2,5 milyon avroya transfer ettiği Alfa Semedo, Espanyol formasıyla İspanya La Liga'da gösterdiği başarılı performanslar ile piyasa değerini arttırdı. Gineli futbolcunun aynı zamanda Portekiz pasaportu da bulunuyor.

(Futbol Arena)

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