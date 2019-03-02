Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda basını Ajax U-17 takımında forma giyen Nuri Emre Akşit'in ile transfer görüşmelerine başladığını iddia etti.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda basını siyah beyazlı takımın, Ajax'ın U-17 takımında forma giyen Nuri Emre Akşit'i kadrosuna katabilmek için kollarını sıvadığını duyurdu. Haberde, Beşiktaş'ın genç oyuncunun menajeri ile görüşme halinde olduğundan bahsetti.

(Futbol Arena)