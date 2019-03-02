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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Hollanda basını, Beşiktaş'ın Ajax U-17 takımında forma giyen Nuri Emre Akşit ile ilgilendiğini öne sürdü.

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda basını Ajax U-17 takımında forma giyen Nuri Emre Akşit'in ile transfer görüşmelerine başladığını iddia etti.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda basını siyah beyazlı takımın, Ajax'ın U-17 takımında forma giyen Nuri Emre Akşit'i kadrosuna katabilmek için kollarını sıvadığını duyurdu. Haberde, Beşiktaş'ın genç oyuncunun menajeri ile görüşme halinde olduğundan bahsetti.

(Futbol Arena)

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