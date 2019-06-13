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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Geçtiğimiz sezon Sivas’ta kiralık oynayan Malili, İstanbul yolunda...

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Beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens ile yolları ayırmaya hazırlanan Kara Kartal, Leicester’dan Fousseini Diabate’yi gözüne kestirdi. Sivas’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Malili kanat, 17 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı. Leicester’la sözleşmesi 2022’de bitecek 23 yaşındaki süratli kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak. Diabate de Kartal’ı istiyor. 
 
Akşam
 
 

Yanan otomobilden atlayarak kurtuldular

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