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Spor

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş, Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Leonardo Godoy için transfer teklifinde bulundu.

6 Ağustos 2023 Pazar 23:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ TEKLİFTE BULUNDU

TYC Sport'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 28 yaşındaki sağ bek Leonardo Godoy için Estudiantes'e teklifte bulundu.

Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncu için yaptığı teklifin 2 milyon euro olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Estudiantes'in de Godoy'un geleceği için oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere devam ettiği belirtildi. Arjantin ekibinin, 28 yaşındaki oyuncuyu Aralık ayına kadar takımda tutmak veya bu transfer döneminde göndermek seçeneklerini değerlendirdiği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Godoy'un Estudiantes ile sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.

LEONARDO GODOY KİMDİR?

Leonardo Godoy, kariyerinde; Rafaela, CA Talleres ve Estudiantes formaları giydi.

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