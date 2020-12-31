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Spor

Beşiktaş'tan taktik çalışması

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 16:35 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:35
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Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından sabah kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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