İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan talihsiz kayıp! Yenilgi Portekiz'de de gündem oldu
Spor

Beşiktaş'tan talihsiz kayıp! Yenilgi Portekiz'de de gündem oldu

Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan siyah-beyazlıların bu yenilgisi Portekiz basınında da gündem oldu. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan talihsiz kayıp! Yenilgi Portekiz'de de gündem oldu
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

PORTEKİZ'DE DE GÜNDEM OLDU

Bu yenilgi, Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da çok ses getirdi. Portekiz basınından Zerozero, Benfica'dan transfer edilen Orkun Kökçü'nün, Beşiktaş'taki ilk maçında yaşadığı talihsizliğe vurgu yaptı.

Demir Ege Tıknaz ve Joao Mario'nun iyi oynadığı yazılırken, Siyah-Beyazlılar'ın turu zora soktuğu belirtildi. Ukrayna basını ise Shakhtar Donetsk'in Beşiktaş galibiyetini manşetlere taşıdı, "İstanbul'da muhteşem bir zafer" başlığı atıldı. Dynamo.kiev. ua sitesi ise Ukrayna ekibinin galibiyetini Arda Turan'dan gördü. Haberde, "Turan kendi halkını yendi, hem de İstanbul'da. Türkiye'ye ihanet etti" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.