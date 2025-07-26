Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

PORTEKİZ'DE DE GÜNDEM OLDU

Bu yenilgi, Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da çok ses getirdi. Portekiz basınından Zerozero, Benfica'dan transfer edilen Orkun Kökçü'nün, Beşiktaş'taki ilk maçında yaşadığı talihsizliğe vurgu yaptı.

Demir Ege Tıknaz ve Joao Mario'nun iyi oynadığı yazılırken, Siyah-Beyazlılar'ın turu zora soktuğu belirtildi. Ukrayna basını ise Shakhtar Donetsk'in Beşiktaş galibiyetini manşetlere taşıdı, "İstanbul'da muhteşem bir zafer" başlığı atıldı. Dynamo.kiev. ua sitesi ise Ukrayna ekibinin galibiyetini Arda Turan'dan gördü. Haberde, "Turan kendi halkını yendi, hem de İstanbul'da. Türkiye'ye ihanet etti" ifadeleri kullanıldı.