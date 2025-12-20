İSTANBUL 13°C / 9°C
  Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması! İşte son durumu...
Spor

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması! İşte son durumu...

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında kafasına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan tomografi sonucunda patolojik bir bulguya rastlanmazken, İngiliz futbolcunun müşahede sürecinin ardından taburcu edileceği belirtildi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 23:33
Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması! İşte son durumu...
Beşiktaş Kulübü, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanan Çaykur Rizespor maçının 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca İngiliz oyuncunun müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği kaydedildi.

  • Tammy Abraham sağlık durumu
  • tomografi sonucu
  • İngiliz futbolcu

