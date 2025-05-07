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Spor

Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman

Beşiktaş Kulübü, takım antrenmanının yarın Tüpraş Stadı'nda taraftara açık şekilde yapılacağını açıkladı.

IHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman
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Beşiktaş Kulübü, futbol A takımının yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda yapacağı antrenmanın taraftara açık olacağını açıkladı.

Siyah-beyazlıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlarımıza ve basına açık bir antrenman gerçekleştirecek.

Antrenmanı izlemek isteyen Beşiktaş JK logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00'dan itibaren Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi'nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilirler" denildi.

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