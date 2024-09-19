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Spor

Beşiktaş'tan taraftarına teşekkür

Beşiktaş, Avrupa Ligi, lig aşamasında Ajax ile oynanacak maçın biletlerinin tamamen tükendiğini duyurdu ve taraftarına ilgiden dolayı teşekkür etti.

19 Eylül 2024 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan taraftarına teşekkür
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Beşiktaş Kulübü, Ajax maçı biletlerinin tamamen tükendiğini açıkladı ve taraftarına teşekkür etti.

İşte Siyah-Beyazlı kulübün açıklaması:

"Futbol A Takımımız, UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması ilk maçında, 26 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Amsterdam Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaşacak.

Ajax-Beşiktaş maçı için taraftarlarımıza ayrılan ve bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuzda satışa sunulan biletler, kısa sürede tükenmiştir.

Yönetim kurulumuzun "şeffaflık" ilkesi gereği 13 bin 875 kişinin bilet satın almak üzere bilet.bjk.com.tr bilet satış platformumuza giriş yaptığını belirtir, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz."

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde etemsilcimiz Beşiktaş, ilk maçta 26 Eylül perşembe günü 22:00'de Ajax'a konuk olacak.

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