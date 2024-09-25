İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2024 Çarşamba / 22 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1357
  • EURO
    38,2351
  • ALTIN
    2912.35
  • BIST100
    10019.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynanacak maç öncesi taraftarları için uyarı mesajı yayınladı.

25 Eylül 2024 Çarşamba 10:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, taraftarına uyarıda bulundu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"UEFA, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız müsabakada meydana gelen tribün olayları nedeniyle kulübümüze deplasmandaki Avrupa kupası maçlarımız için taraftarlarımıza bilet satışına yasak getiren bir ceza vermişti. Söz konusu ceza daha sonra girişimlerimiz neticesinde 8 Ağustos 2025 tarihine kadar denetimli serbestliğe çevrilmişti.

Ajax ile oynayacağımız maçta tribün olayları meydana gelmesi halinde bir sonraki deplasmanda oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi maçında taraftarlarımız deplasman tribününde yer alamayacaktır.

Kulübümüzün maddi manevi zarara uğramaması ve taraftarlarımızın gelecekteki deplasman maçlarımızda tribünlerde yer alabilmeleri adına tribünde meşale yakılmamasını ve sahaya herhangi bir yabancı madde atılmaması hususlarını önemle hatırlatırız.

Taraftarlarımızdan maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar sadece takımımızı desteklemelerini rica ederiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.