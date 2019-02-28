Beşiktaş'tan Tayfun Korkut sürprizi
Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından Beşiktaş yönetimi süreci önce Guti ile yönetip ardından Tayfun Korkut'la anlaşacak.
TM Dijital Haber Merkezi
Derbide 3-0’lık skoru koruyamayan ve kaybettiği 2 puanın ardından lider Başakşehir’in 11, Galatasaray’ın ise 5 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, milli takımla 4 yıllık anlaşmaya imza attı.
ŞENOL GÜNEŞ ‘KOVSALAR GİTMEM’ DEMİŞTİ
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve işini mucizelere bırakan Şenol Güneş’in Fenerbahçe maçından sonra A Milli Takımla el sıkışması Beşiktaş camiasını bir hayli kızdırırken, siyah beyazlı taraftarların başarılı çalıştırıcının daha önce ‘İki takım aynı anda çalıştırılmaz’ açıklamalarını hatırlatıp ‘Kovun’ tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
BEŞİKTAŞ TAYFUN KORKUT’LA ANLAŞACAK
Şenol Güneş’in 4 yıllık anlaşmasının ardından yeni hoca arayışlarına çıkan Beşiktaş’ta gözler ilk etapta Guti’ye çevrildi. TFF’nin ‘Güneş’i Mart ayında oynanacak olan iki maça çıkartacağız’ açıklamasından sonra İspanyol çalıştırıcıyla yola devam etmeyi planlayan Beşiktaş yönetiminin Tayfun Korkut’la masaya oturacağı, 45 yaşındaki genç hocayla el sıkışacağı öğrenildi.
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