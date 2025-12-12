İSTANBUL 14°C / 8°C
  Beşiktaş'tan Taylan Bulut haberlerine yalanlama
Spor

Beşiktaş'tan Taylan Bulut haberlerine yalanlama

Beşiktaş, Taylan Bulut'un 'takımda rahatsız olduğu ve Almanya'ya dönmek istediği' yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi12 Aralık 2025 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Taylan Bulut haberlerine yalanlama
Beşiktaş, Taylan Bulut ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut'un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut'un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya'ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

BİR ADIM GERİDEN

Kartal Yiğit'in haberine göre, takımda yeterince süre bulamayan Taylan Bulut, takımdaki durumu yüzünden duyduğu rahatsızlık sonrası devreye ailesini soktu.

Taylan Bulut'un babası, başkan Serdal Adalı ile görüştü ve ayrılık için anlayış göstermelerini istedi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 186 dakika forma giyen 19 yaşındaki sağ bek, gol veya asist katkısında bulunmadı. Taylan, sezon başında Beşiktaş'a Schalke 04'ten 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

