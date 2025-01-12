Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar için Almanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Felix Magath ile temasa geçti.

Siyah-beyazlılar'ın 71 yaşındaki teknik adam ile birkaç temasta bulunduğu belirtildi.

Bayern Münih ve Wolfsburg ile toplamda 3 kez Bundesliga'da şampiyonluk sevinci yaşayan Magath, son olarak Hertha Berlin'de görev yapmıştı. Alman teknik adam, haziran 2022'de Hertha Berlin'den ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmadı.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda şu sözleri kullanmıştı;

"Beşiktaş'ın teknik direktör ve transferde hata yapma payı yok. Detaylı çalışarak, Beşiktaş camiasının önemini ve değerini bilecek hoca arayışımız var. Geçen hafta Sergen hocayla görüştük. Yabancı hoca alternatiflerimizle görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Sosyal medya ve taraftar baskısıyla teknik direktör getirmemizi ve transfer yapmamızı hiç kimse beklemesin. Şu an hocamız (Serdar Topraktepe) gayet iyi ve çalışmalarına devam ediyor. Bittiği dakika sizlerle paylaşacağım. Çok dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz."

"Bir hata, çok ağır mali tablolara sebebiyet veriyor. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Arayışımız sürüyor. Süre alabilir. Yüz yüze görüşmeden bir karar vermem."