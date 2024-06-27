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Spor

Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye!

Beşiktaş, teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak Anthony McElhone, kaleci antrenörü olarak ise Rudolfus Hubertus Hesp'in dahil edildiğini açıkladı.

27 Haziran 2024 Perşembe 22:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye!
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Beşiktaş, teknik ekibe Anthony McElhone'nin dahil edildiğini, kaleci antrenörlüğü görevine ise Rudolfus Hubertus Hesp'in getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Teknik Ekibindeki Yapılanma Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen's Park FC'de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir.

Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp'e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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