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Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye: 2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu sezonu olsun

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), 2020-2021 Süper Lig sezonuna Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin verilmesini önerdi.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 19:00 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:00
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.

Ülkemizin Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-2021 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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