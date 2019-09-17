Beşiktaş maç tekrarı için başvuracak

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Beşiktaş'tan TFF'ye maç tekrarı başvurusu

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak.

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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunacak.
 
Karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunacak.
 
Bilindiği gibi Kayode hakaretten PFDK'ya sevk edilmişti. Hakeme hakaretin alt sınırı 3 maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti. Kayode, 3 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.
 
(İHA)

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