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Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye seçim tepkisi: Türk futbolunun kaybedecek bir günü dahi yok

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz olarak belirlediği seçim tarihine tepki gösterdi. İşte detaylar...

7 Nisan 2024 Pazar 21:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan TFF'ye seçim tepkisi: Türk futbolunun kaybedecek bir günü dahi yok
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Beşiktaş Kulübü, Temmuz ayında yapılacak TFF başkanlık seçimleri hakkında açıklamada bulundu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"TFF Yönetim Kurulunun 18.07.2024 olarak duyurduğu Seçimli Genel Kurul kararının, sorunların çözülmesi adına acil alınması gereken kararlar söz konusuyken, hiçbir öneri sunulmadan belirlendiğini öğrendik.

'18 TEMMUZ ÇOK GEÇ'

Türk futbolunun tüm hatlarıyla kaos yaşadığı, yeni ve yıpranmamış bir yönetime ivedilikle, en çok ihtiyaç duyduğu dönemde 2024-2025 sezonunun başlamasına birkaç hafta kala 18 Temmuz tarihinde seçime gitmek Türk futboluna faydadan çok zarar getirecektir.

Bu duyurunun, futbolumuzun içinde bulunduğu kaotik durumun örneğinin yaşandığı bir günde bu şekilde yapılmasını doğru bir tutum olarak değerlendirmediğimizi ve kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

'ÇOK ADAYLI SEÇİM OLMALI'

Sahaya girilerek hakeme yumruk atıldığı, takımların sahadan çekildiği, sahaya giren taraftarlarla sporcular arasında arbedelerin yaşandığı, ceza kurullarına sevklerin ya belirlenen tarihten önce alınarak uygulandığı, ya da bekletilerek baskı altında yapıldığı ve uygulandığı, VAR kararlarının sorgulandığı, gizli toplantıların kayıtlarının sızdırıldığı, süper kupanın bir krize dönüştürüldüğü, sürecin yönetilmediği örneklerinde olduğu gibi onlarca örnek varken, futbol ailesinin demokratik iradesini sekteye uğratacak, profesyonel yeni bir organizasyon yapısına ihtiyaç duyduğumuz bu kritik dönemde ülke futboluna zaman kaybettirecek bu kararın tarihi kabul edilebilir değildir.

Türk Futbolunun kaybedecek tek bir günü dahi olmadığına inanıyoruz.

TFF statüsü genel kurulun nasıl toplanacağını düzenlemektedir. Hiçbir kişi ve yönetim genel kurul iradesinin üstünde olamaz. Türk futbolunun bir üç ay daha bu anlayışla yönetilerek içinden çıkılamayacak sorunlara gömülmesine Beşiktaş JK olarak razı olmadığımızı belirtir, hukukun ve talimatların bize tanıdığı hakları diğer kulüplerimiz ve futbol ailesinin paydaşlarıyla birlikte sonuna kadar kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Beşiktaş JK olarak tavrımız nettir. TFF seçimleri çok adaylı olarak yapılmalı, kurulları da atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Başta MHK'nın oluşturulması ve buna bağlı olarak VAR uygulamalarından kaynaklanan büyük sorunun çözülmesi için 18 Temmuz tarihinde göreve gelecek yeni yönetimin hızlı ve doğru karar alması neredeyse imkansızdır.

Türk futbolunun tüm kaos ve yanlışlarından kurtulması, lig statülerinin ve kurullarının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için, zaman kaybetmeden 2023-2024 sezonun bitimiyle birlikte toplanacak genel kurulla seçilecek yeni yönetime ihtiyaç olduğuna inancımızı kamuoyuyla paylaşırız."

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