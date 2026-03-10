İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0615
  • EURO
    51,3567
  • ALTIN
    7277.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan TFF'ye VAR çağrısı: Kayıtlar açıklansın
Spor

Beşiktaş'tan TFF'ye VAR çağrısı: Kayıtlar açıklansın

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ardından VAR tartışmalarını gündemde tutmaya devam etti. Siyah-beyazlı kulüp, #KayıtlarNeredeTFF etiketiyle yaptığı paylaşımda VAR merkezi kamera kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 00:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan TFF'ye VAR çağrısı: Kayıtlar açıklansın
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı derbinin ardından VAR tartışmalarını gündemde tutmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı açık çağrının ardından sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, dün yaptığı açıklamayı alıntılayarak "#KayıtlarNeredeTFF" etiketiyle yeni bir mesaj paylaştı. Siyah-beyazlılar bu paylaşımıyla, derbi sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin kamera kayıtlarının açıklanması yönündeki talebini yineledi.

Kulüp, bir önceki açıklamasında VAR merkezinde kimlerin bulunduğu, VAR odası ve koridorunun kamera ile kayıt altına alınıp alınmadığı ve Portekizli VAR eğitmenlerinin maç sırasında odada bulunup bulunmadığı gibi sorulara federasyonun yanıt vermesini istemişti.

Beşiktaş ayrıca, derbi sırasında VAR odası ve odanın bulunduğu koridora ait kamera kayıtlarının kendileriyle paylaşılmasını talep ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

İşte Beşiktaş'ın bir önceki gün yaptığı paylaşım:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz.

VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray'la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş JK"

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.