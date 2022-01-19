19 Ocak 2022 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:58

Ligde ve kupada yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor transferleri erkenden bitirip ligin ikinci yarısına konsantre olmak istiyor. Bordo Mavililer, Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı resmen kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.

Abdullah Avcı'nın başkan Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede savunmaya takviye istediği belirtilirken transfere dair görüşmelerin hız kazandığı belirtildi.

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a Domagoj Vida önerildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu'nu arayıp Domagoj Vida'yı kendilerine 6 aylığına kiralayabileceklerini dile getirdi.

Beşiktaş, yüksek maaşı sebebiyle uzun süredir yollarını ayırmayı planladığı Domagoj Vida'yı Trabzonspor'a önerdi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Ahmet Nur Çebi mevkidaşı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak Hırvat savunmacıyı Bordo-Mavililere tavsiye etti ve transferde her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi.

Ahmet Ağaoğlu daha önce de kendilerine önerilen Domagoj Vida'yı bir kez daha reddetti. Trabzonspor'un Hırvat stoper konusunda adım atması beklenmiyor.

Domagoj Vida konusunda Ahmet Nur Çebi'nin önerisini reddeden Trabzonspor'da stoper arayışları tam gaz devam ediyor. Mason Holgate için yapılan teklifi Everton reddetti. Geriye iki aday kaldı. Biri Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen Darko Velkovski diğeri ise Flamengo'nun stoperi Rodrigo Caio.