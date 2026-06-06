Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Önder Özen sayı verdi

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan sportif direktör Önder Özen, transfer süreciyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Özen'in açıklaması şu şekilde:

"10+4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duydum. TFF'nin tüzel kimliğinin zaman zaman yıprandığını söylüyoruz. Bir beyanın arkasında çok durmaması, çok fikir değiştirmesi Beşiktaş için olumsuz sonuçlar getirmişti geçmişte. Sadece Beşiktaş için getirmişti. Ona rağmen Beşiktaş üstesinden gelmeyi başardı. TFF, kendi tüzel kimliğine yakışan en güzel şeyi yaptı. Umarım böyle devam eder. Biz de beyanlara bakarak takım kurmaya çalışırız. +4 için 3 tane boş yerimiz var. Oraya bakıyoruz. Hoca da o tarz oyuncular talep ediyor. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7. Deneyeceğiz, sonuna kadar şartları zorlayacağız. Hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var. Şartlar uygun olur mu, ona bakacağız. Takibimizde genç oyuncular da var. Gurbetçi gençler var. Onlarla ilgili raporlamalar bugün bitti. Okuyacağız ve değerlendirmeye alacağız. Birkaç yerli oyuncumuz olacak, umarım."