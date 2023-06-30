Beşiktaş'tan transfer atağı! 4 yıldız için harekete geçildi

Yeni sezonda şampiyonluğa oynamayı hedefleyen Kara Kartal'da transfer çalışmaları hız kazandı. Stoper, ön libero ve orta saha arayan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşandı. Kadro planlamasında sıcak saatler yaşayan Kara Kartal'da resmi görüşmeler başladı.

YOĞUN ÇABA VERİLİYOR

Kara Kartal'da savunma için listenin ilk sırasında yer alan isim ise Daniel Amartey... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile kontratı bitecek olan yıldız oyuncu için yoğun bir çaba veriliyor.

TEKLİFLER İLETİLDİ

Tecrübeli savunmacı Romain Saiss'in takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, teknik ekip 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmeyi çok istiyor. Defans hattında ön plana çıkan bir diğer isim de Fransız ekibi Strasbourg'dan 28 yaşındaki Ganalı Alexander Djiku... Tekliflerini ileten Kara Kartal, her iki futbolcuda için beklemeye geçti. Siyah-Beyazlılar, iki futbolcudan birini mutlaka takımda görmek istiyor.

YERLİ SAYILMASI AVANTAJ

Gelecek sezon yeniden şampiyonluğa oynamak isteyen Siyah-Beyazlılar, orta sahadaki yapılacak transferlere çok fazla önem veriyor. Buna göre son olarak gündeme gelen isim Almanya Bundesliga ekiplerinden Leverkusen'in formasını giyen Kerem Demirbay'dı. Takıma katılması halinde yerli statüsünde sayılacak olan 29 yaşındaki futbolcu ile temasa geçildi. Alman futbolcunun, yapılan ilk görüşmeler sonucunda Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu doğrultuda Leverkusen cephesinin oyuncunun satışı konusunda vereceği yanıt bekleniyor.

ELNENY'E SICAK BAKIYORLAR

Orta saha için listedeki bir diğer isim de Mohamed Elneny. Daha önce de Kara Kartal'da görev yapan Mısırlı futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Teknik heyetin kadroda görmeyi talep ettiği deneyimli futbolcunun sakatlık raporları incelenecek ve son durumu hakkında bilgi alınacak. Eğer olumlu bir geri dönüş yapılırsa Elneny için de operasyon başlayacak. Elneny'nin gelmesi halinde maaşının Beşiktaş'tan ödenmesi, kiralama ücreti için herhangi bir bedel verilmemesi bekleniyor.