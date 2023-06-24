İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan transfer bombası! 3 oyuncu birden
Spor

Beşiktaş'tan transfer bombası! 3 oyuncu birden

Beşiktaş Yönetimi özellikle orta saha hattında hamle yapmaya hazırlanıyor siyah-beyazlılar yeni haftada peş peşe yıldızları kadrosuna katmayı amaçlıyor.

24 Haziran 2023 Cumartesi 09:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan transfer bombası! 3 oyuncu birden
ABONE OL

Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da kupa hedefliyor. Şenol Güneş yönetiminde kuracakları güçlü kadroyla bu hedefe ulaşmanın hesaplarını yapan idareciler, girişimlerini sürdürüyor. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanan West Ham United'ın 10 numarası Manuel Lanzini'yle ilgilenen Kara Kartal, Arjantinli yıldızı Kartal yapmak için geri sayımda...

Ada kulübüyle sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Tangocu'yla yapılan pazarlıkları hızlandıran idareciler, Lanzini'yi Siyah-Beyazlı formayı giymeye ikna etti. 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro da imza parası talebi bulunan başarılı oyuncuyla yapılan temasların son aşamada olduğu kaydedildi.

Son olarak 6 milyon Euro

Ön libero hattında yeni bir takviyeye ihtiyaç duyan Beşiktaş, Fransa Lig 1 ekibi Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka için görüşmelere başlamıştı. Oyuncuyu uzun temaslar sonunda ikna eden ve Nice'le de bedelsiz kiralama üzerinden anlaşan Kara Kartal, satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Son olarak 6 milyon Euro seviyesine kadar inen Fransız kulübüyle görüşmelere devam eden idareciler, bu bedeli olabildiğince düşürmek için formül arayışında... Kartal, 22 yaşındaki futbolcuyu da yeni haftada renklerine bağlamayı hedefliyor.

Teklif, 1.5 milyon Euro

Rusya ekibi Zenit'le yollarını ayıran Daler Kuzyaev için 2 hafta önce düğmeye basan Kara Kartal, 30 yaşındaki Rus orta saha oyuncusuyla da pazarlıklarına başlamıştı. Son yapılan temaslarda 10 milyon Euro kadro değeri bulunan orta saha oyuncusuna 1.5 milyon Euro öneren idareciler, tecrübeli isimden gelecek yanıtı bekliyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin, yeni haftada bu 3 ismin de transferini tamamlama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. İdareciler, transferde hızlı reaksiyon alıp taraftarlarına çifte bayram yaşatma amacında...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.