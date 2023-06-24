Beşiktaş'tan transfer bombası! 3 oyuncu birden

Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da kupa hedefliyor. Şenol Güneş yönetiminde kuracakları güçlü kadroyla bu hedefe ulaşmanın hesaplarını yapan idareciler, girişimlerini sürdürüyor. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanan West Ham United'ın 10 numarası Manuel Lanzini'yle ilgilenen Kara Kartal, Arjantinli yıldızı Kartal yapmak için geri sayımda...

Ada kulübüyle sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Tangocu'yla yapılan pazarlıkları hızlandıran idareciler, Lanzini'yi Siyah-Beyazlı formayı giymeye ikna etti. 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro da imza parası talebi bulunan başarılı oyuncuyla yapılan temasların son aşamada olduğu kaydedildi.

Son olarak 6 milyon Euro

Ön libero hattında yeni bir takviyeye ihtiyaç duyan Beşiktaş, Fransa Lig 1 ekibi Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka için görüşmelere başlamıştı. Oyuncuyu uzun temaslar sonunda ikna eden ve Nice'le de bedelsiz kiralama üzerinden anlaşan Kara Kartal, satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Son olarak 6 milyon Euro seviyesine kadar inen Fransız kulübüyle görüşmelere devam eden idareciler, bu bedeli olabildiğince düşürmek için formül arayışında... Kartal, 22 yaşındaki futbolcuyu da yeni haftada renklerine bağlamayı hedefliyor.

Teklif, 1.5 milyon Euro

Rusya ekibi Zenit'le yollarını ayıran Daler Kuzyaev için 2 hafta önce düğmeye basan Kara Kartal, 30 yaşındaki Rus orta saha oyuncusuyla da pazarlıklarına başlamıştı. Son yapılan temaslarda 10 milyon Euro kadro değeri bulunan orta saha oyuncusuna 1.5 milyon Euro öneren idareciler, tecrübeli isimden gelecek yanıtı bekliyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin, yeni haftada bu 3 ismin de transferini tamamlama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. İdareciler, transferde hızlı reaksiyon alıp taraftarlarına çifte bayram yaşatma amacında...