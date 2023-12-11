Chelsea forması giyen Malang Sarr ve Armando Broja, ara transfer döneminde Türkiye'ye imza atabilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki oyuncunun temsilcisi, Türkiye'den büyük bir kulüple görüşüyor.

BEŞİKTAŞ İDDİASI!

Bu haberin ardından özellikle sosyal medyada iki oyuncu için görüşülen kulübün Beşiktaş olabileceği iddia edildi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim döneminde yaptığı açıklamada Chelsea'nin sahibi Todd Boehly'nin arkadaşı olduğunu söylemişti. Arat ayrıca, İngiliz ekibinden transfer olabileceğini kaydetmişti.

BU SEZON NE YAPTILAR?

24 yaşındaki savunma oyuncusu Malang Sarr, bu sezon Chelsea'de süre bulamadı.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sarr, daha önce Porto ve Monaco'ya kiralanmıştı.

Armando Broja ise Chelsea'de bu sezon 9 maçta süre buldu. Bu karşılaşmaların 3'üne 11'de başlayan 22 yaşındaki santrfor, 1 kez gol sevinci yaşadı.