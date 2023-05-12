Beşiktaş'tan transfer harekatı! Şenol Güneş o isimleri istiyor

Şenol Güneş yönetiminde yaşadığı kısmi kadro değişiminden kısa vadede olumlu katkılar almayı başaran Beşiktaş, yaz aylarında bu dönüşümü daha kapsamlı hale getirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'da yönetim, listesinde yer alan yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına bir seyahate hazırlanıyor.

Beşiktaş, sezon içerisinde teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda kısmi bir kadro değişimi yaşadı. Özellikle savunma hattına yapılan Omar Colley eklemesi, takımın performansına doğrudan etki ederken şimdi yaz aylarında bu alanda çok daha güçlü hale gelinmesi hedefleniyor.

KARTAL'DA COLLEY FARKI!

Devre arasında takıma katılan deneyimli savunmacı, geldiği günden bu yana fark yarattı. Siyah-Beyazlılar, Omar Colley'in forma giydiği 8 maçta yenilgi yüzü görmedi!

Beşiktaş, savunmada yaşadığı problemlerin ardından devre arasında bu bölgeye takviye yapmaya karar vermişti. Bu doğrultuda İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın formasını giyen Omar Colley, 2.3 milyon Euro karşılığında takıma katılmıştı. Yıldız savunmacı, geldiği günden bu yana beklentilerin üstüne çıkıp, kısa sürede takıma uyum sağladı ve bu bölgenin vazgeçilmez ismi oldu. Colley, forma giydiği maçlarda ise kısa sürede etkisini hissettirdi. Gambiyalı stoper, ligde şimdiye Siyah-Beyazlı formayı 8 kez giydi.

6 GOL YEDİLER

Deneyimli futbolcu, söz konusu maçların tamamında sahada kaldı. Beşiktaş, 30 yaşındaki oyuncunun forma giydiği hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. 7 galibiyet alan Kara Kartal, sadece Trabzonspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda kalesinde sadece 6 gol gördü. Omar Colley ise savunmadaki istikrarı ile bu başarının en önemli parçalarından biri oldu.

ELNENY'DE EN CİDDİ ADAY BEŞİKTAŞ

2019-2020 sezonunda Siyah-Beyazlı formayı giyen Mohamed Elneny, sonrasında kulübü Arsenal'e geri dönmüştü. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı

Buna göre bu sezon istediği süreleri alamayan Mısırlı orta saha oyuncusunun, takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Elneny için de şu ana kadar en ciddi adayın Beşiktaş olduğu bildirildi. Bu sezon 8 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, sadece bir kez gol atma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN REDMOND KARARI

Son dönemde uçuşa geçen Redmond'un kiralık kontratı, sezon sonunda bitecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de İngiliz kanat oyuncusunun takımda kalmasını istiyor. Beşiktaş Yönetimi ise yıldız oyuncuyu transfer edebilmek için çözüm arıyor. Fakat Redmond'un, Türkiye'de kalıp, kalmayacağı konusunda henüz net bir karar vermediği ve bu konuda ailesi ile bir görüşme gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı. Siyah-Beyazlılar, sezon bitmeden Redmond'u ikna edip, yaz transfer döneminde ise Southampton ile bonservis konusunda görüşmelere başlamak istiyor.

YERRY MINA'DA SICAK TEMAS!

Kara Kartal'da stoper transferinde ilk sıralarda yer alan Yerry Mina'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon bitmeden oyuncu ile anlaşma sağlamayı hedefleyen Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, görüşme yapmak üzere İngiltere'ye gidecek.

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi transferde geç kalmak istemeyen Siyah-Beyazlılar, bu kez işini şansa bırakmayacak. Kara Kartal, şimdiden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği bölgelere takviye yapmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın formasını giyen Yerry Mina'yı gündemine alan Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın yollarını arıyor. Sezon bitmeden görüşmelere başlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi adımları da atacak. Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Kolombiyalı futbolcu ve menajeri ile görüşmek üzere bizzat İngiltere'ye gideceği bilgisine ulaşıldı.

HEYECAN YARATTI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu ile kontrat detayları konuşulacak. Bu arada Mina'nın ismi, camiada da büyük heyecan yarattı. Özellikle teknik ekip, Mina'nın geriden oyun kurma becerisi, hava topları hakimiyeti ve iki ayağını da kullanabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.