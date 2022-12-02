Beşiktaş'tan transfer harekatı! Yeni Ghezzal bulundu

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta Rachid Ghezzal'ın alternatifi bulundu. Cezayirli yıldızın sakatlığının ciddi olmasıyla birlikte Kartal, rotasını Fransa'ya çevirdi. Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle takıma destek veremeyen Ghezzal'ın yerine yıldız futbolcu Adam Ounas'ı takıma katmak isteyen Kartal'da çalışmalar başladı.

Takvim'de yer alan habere göre, Şenol Güneş'in bu mevki için transfer istemesiyle düğmeye basan Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcuyu bonservisi ile alması için en az 8 milyon euro bedeli gözden çıkarması gerekiyor. Beşiktaş, kulübü Lille ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi ve 1 yıl da opsiyonu bulunan oyuncuyu kiralamak istiyor. Şenol Güneş'in ısrarla istediği Cezayirli oyuncu için kulübüyle temaslar devam ediyor.

Öte yandan futbolcunun eski kulübü Napoli ile Lille arasındaki anlaşma sebebiyle bonservis bedelinin en az 1 milyon euro daha artabileceği ifade edildi. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen futbolcu bu sezon Ligue 1 ekibi Lille'de 10 maçta oynadı 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ounas kariyerinde daha önce İtalyan ekibi Napoli'nin yanı sıra Cagliari ve Bordeaux gibi takımlarda da forma giydi. Bu sezon Lille formasıyla 10 karşılaşmada görev alan Adam Ounas, 1 gol kaydetti. Adam Ounas, Cezayir A Milli Takımı'nda 17 karşılaşamda görev aldı. 26 yaşındaki oyuncu milli takım formasıyla 6 gol katkısı verdi.