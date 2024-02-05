İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5542
  • EURO
    32,8601
  • ALTIN
    1979.87
  • BIST100
    8766.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Yeni hedef Porto'dan Marko Grujic
Spor

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Yeni hedef Porto'dan Marko Grujic

Ligde alınan kötü sonuçların ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş orta saha takviyesi için rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah beyazlı ekip Porto'da forma giyen Marko Grujic için kiralama teklifinde bulundu. İşte detaylar...

5 Şubat 2024 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! Yeni hedef Porto'dan Marko Grujic
ABONE OL

Beşiktaş, orta saha transferi için Porto'dan Marko Grujic'e yöneldi. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki ön libero için Porto'ya kiralama teklifinde bulundu.

BEŞİKTAŞ TEMASLARA HIZ VERDİ

Grujic için ilk etapta kiralama seçeneğine sıcak bakmayan Porto, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gelinen süreçte kiralık transfer konusuna daha sıcak bakmaya başladı.

Beşiktaş, Porto'nun kiralık transfer konusundaki fikir değişiliği sonrası Portekiz temsilcisiyle temaslarına hız verdi.

Marko Grujic, bu sezon Porto'da 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Sırp orta saha oyuncunun Porto ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.