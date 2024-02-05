Beşiktaş, orta saha transferi için Porto'dan Marko Grujic'e yöneldi. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki ön libero için Porto'ya kiralama teklifinde bulundu.

BEŞİKTAŞ TEMASLARA HIZ VERDİ

Grujic için ilk etapta kiralama seçeneğine sıcak bakmayan Porto, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gelinen süreçte kiralık transfer konusuna daha sıcak bakmaya başladı.

Beşiktaş, Porto'nun kiralık transfer konusundaki fikir değişiliği sonrası Portekiz temsilcisiyle temaslarına hız verdi.

Marko Grujic, bu sezon Porto'da 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Sırp orta saha oyuncunun Porto ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.