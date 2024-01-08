Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gelmesiyle süreci hızlandıran siyah-beyazlı ekip, dev takımlarda forma giyen yıldız futbolcuları radarına aldı.

ARA TRANSFERDE TRANSFER YAĞMURU

Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında kadrosunda büyük bir değişim için düğmeye bastı. Stoper için Newcastle United'dan Jamaal Lascelles'i gündemine alan Kartal, sağ bekte de gözünü, Adana Demirspor'la sözleşmesini fesheden Jonas Svensson'a dikti.

Trabzonspor'la yol ayrımında olan Anastasios Bakasetas'ı da yeni 10 numarası olarak kadrosuna kazandırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi'ne, santrfor için de sürpriz bir isim önerildi: Borussia Dortmund'un formasını giyen Sébastien Haller...

STOPERE JAMAAL LASCELLES

Kartal, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-Beyazlılar, evinde oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Başkan Hasan Arat, yeni teknik direktör ve transferlerle takımın havasını değiştirmek istiyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Siyah-Beyazlılar kadroda önemli değişikliklere gidecek. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Eric Baily ve Jean Onana ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta stoper transferi için düğmeye basıldı. İngiliz basını, Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın stoper Jamaal Lascelles ile ilgilendiğini duyurdu. 30 yaşındaki İngiliz stoper, bu sezon 22 maçta görev alırken 1 gol katkısı sağladı.

10 NUMARAYA BAKASETAS

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için kadro takviye çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Anastasios Bakasetas'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yunanistan sitesi Sport24'ün haberine göre Beşiktaş'ın Bakasetas ile 2.5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Adı Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'la da anılan Bakasetas için Siyah-Beyazlılar'ın 1 ila 1,5 milyon Euro'luk bir anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu öne sürüldü. Bakasetas, Trabzonspor ile çıktığı 120 resmi maçta 33 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

SAĞ BEKE SVENSSON

Beşiktaş, dış transferde de atağa geçerek yeni bir sağ bek ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, önceki gün Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Jonas Svensson ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki Norveçli sağ bekle 2.5 yıllık kontratta anlaşan Siyah-Beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdikleri Svensson'u kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.

SANTRFORA HALLER ÖNERİSİ

Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde Vincent Aboubakar'la yollarını ayırmayı planlıyor. Kamerunlu golcünün yeri için girişimlerini sürdüren Kara Kartal'a son olarak flaş bir öneri geldi. Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un formasını giyen Sébastien Haller, Beşiktaş'a önerildi. Menacerler aracılığıyla gelen teklifi değerlendirmeye alan idareciler, cevabını en kısa süre içerisinde verecek. Ayak bileğinden sakatlığı bulunan ve gelecek hafta sahalara geri dönmesi beklenen Haller'in satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Kartal olma ihtimali var.