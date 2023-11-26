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Spor

Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle: Anwar El Ghazi

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik heyetin isteği doğrultusunda kanat mevkisine transfer yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Anwar El Ghazi'yi aldı.

Takvim26 Kasım 2023 Pazar 11:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle: Anwar El Ghazi
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Aralık ayında seçime gidecek Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor.

Teknik heyetin talebiyle kanat mevkisine takviye yapmayı düşünen Kartal'ın gündemine gelen son ismin Anwar El Ghazi olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞEBİLİR

Filistin'e destek mesajı sonrası Mainz'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan El Ghazi, Beşiktaş ile görüşmeyi bekliyor.

KARİYERİ

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun 3 milyon Euro değeri bulunuyor. Kariyerinde 329 maça çıkan El Ghazi, bu karşılaşmalarda 79 gol attı ve 41 asist yaptı.

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