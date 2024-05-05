Beşiktaş'tan Türkiye Kupası primi!

Ligde haftayı 3-2'lik Rizespor galibiyetiyle tamamlayıp moral bulan Beşiktaş, gözünü kupaya çevirdi. Türkiye Kupası yarı final turunda 0-0'ın rövanşında Ankaragücü'yle salı günü Tüpraş Stadı'na karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal'da tüm planlar final üzerine yapıldı.

PRİM VERİLECEK

Kötü geçen sezonu kupayla tamamlayıp taraftarlarını mutlu etmek isteyen futbolculara bu konuda yönetimden de destek geldi. Siyah-Beyazlı yönetimin, final bileti alınması halinde takıma özel prim müjdesi verdiği kaydedildi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ankaragücü karşısında, Semih Kılıçsoy'u santrfor hattında görevlendirip genç golcüden daha etkin bir şekilde yararlanmayı amaçlıyor. Bu mücadelede Jackson Muleka'nın kulübeye geçmesi ve Cenk Tosun'un kanat hattında süre alması bekleniyor.

WORRALL 11'E YAKIN

Siyah-Beyazlılar'a önceki akşam Rizespor karşısında 90+7'inci dakikada galibiyeti getiren golü atan Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Geldiği günden itibaren 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 müsabakada görev alan İngiliz oyuncu, son dakikada Kartal'a hayat verdi.

Deneyimli stoper, Omar Colley'in sakatlığı sebebiyle yetişememesi halinde salı günkü Ankaragücü maçında ilk 11'de olacak.