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Spor

Beşiktaş'tan UEFA'ya tescil başvurusu

Beşiktaş, 2022/2023 sezonunun tescil edilmemesi için UEFA'ya başvuruda bulundu. Siyah-beyazlılar, UEFA'ya yaptığı başvuruda ligin mevcut şartlar altında tescil edilmemesi gerektiğini belirtti.

23 Mayıs 2023 Salı 20:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan UEFA'ya tescil başvurusu
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Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini istedi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini talep etti.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili 10 Nisan'da açıklama yapmıştı.

Çebi, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım." demişti.

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