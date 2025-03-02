Joao Mario, Süper Lig'deki 2. golünü kaydetti.

Bourabia'nın 58'deki golü, ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Ciro Immobile, ligde üst üste iki maçta asist yaptı.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan taraftı fakat rakibine net bir üstünlük kuramadı. İki takım 45 dakikada 5'er şut çekti. Kartal 2, Kayseri ise 1 kez isabet buldu. Gol beklentisi ise 0.19'a 0.27 olmak üzere Kayserispor lehineydi. 45. dakikada hızlı çıkan Beşiktaş, Joao Mario'nun şık golüyle devreyi önde kapatmayı başardı. Mücadelenin ikinci yarısına önde çıkan Siyah-Beyazlılar, Kayserispor kalesinde fazla etkili olamadı. İlk yarıda golün asistini yapan Immobile, oyun genelinde etkisizdi. Konuk ekip, net pozisyonda Mert Günok'u geçemedi. Bourabia'nın golü ise ofsayt nedeniyle sayılmadı. Ole'nin dokunuşuyla saha içerisinde mücadeleyi hiç bırakmayan bir takım haline gelen Beşiktaş, hata yapmadı. 90+7'de Semih penaltıdan attı. Siyah-Beyazlılar, ilerleyen dönemde oynayacağı Fenerbahçe ve Galatasaray derbileri öncesi gövde gösterisine devam etti.