8 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Beşiktaş'tan VAR tepkisi: Yorumsuz

Gaziantep FK'nin Bayo ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayılınca Beşiktaş karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, pozisyonun görüntüsünü “Yorumsuz” notuyla paylaştı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 21:16
Beşiktaş'tan VAR tepkisi: Yorumsuz
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı ağırladı. Konuk takım, 7. dakikada Bayo'nun golüyle öne geçti. VAR incelemesinde ofsayt kontrolü yapıldıktan sonra gol geçerli sayıldı.

Beşiktaş, VAR görselini paylaşarak karara tepki gösteri. Siyah beyazlılar, bu görseli paylaşıp, "YORUMSUZ" ifadesini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DAHA!

Beşiktaş, ilk yarının son anlarında Jota Silva'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona devam kararı çıkmasına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

