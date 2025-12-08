Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı ağırladı. Konuk takım, 7. dakikada Bayo'nun golüyle öne geçti. VAR incelemesinde ofsayt kontrolü yapıldıktan sonra gol geçerli sayıldı.

Beşiktaş, VAR görselini paylaşarak karara tepki gösteri. Siyah beyazlılar, bu görseli paylaşıp, "YORUMSUZ" ifadesini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DAHA!

Beşiktaş, ilk yarının son anlarında Jota Silva'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona devam kararı çıkmasına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Kime VAR, kime YOK! pic.twitter.com/hy3oPviStY