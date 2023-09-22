Beşiktaş'tan vefat eden taraftarı için anlamlı mesaj

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynadığı müsabakayı izledikten sonra geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden taraftarımız Hakan Özdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü ayrıca bir başka taraftarı Göksel Hamalı için de "geçmiş olsun" dileklerini iletirken, şu açıklamayı yaptı:

"Takımımıza destek olmak için Belçika'da bulunduğu sırada Club Brugge taraftarlarının alçakça saldırısına maruz kalan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen taraftarımız Göksel Hamalı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."