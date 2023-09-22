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Spor

Beşiktaş'tan vefat eden taraftarı için anlamlı mesaj

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Club Brugge maçının ardından trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarı Hakan Özdemir için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 21:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan vefat eden taraftarı için anlamlı mesaj
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynadığı müsabakayı izledikten sonra geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden taraftarımız Hakan Özdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü ayrıca bir başka taraftarı Göksel Hamalı için de "geçmiş olsun" dileklerini iletirken, şu açıklamayı yaptı:

"Takımımıza destek olmak için Belçika'da bulunduğu sırada Club Brugge taraftarlarının alçakça saldırısına maruz kalan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen taraftarımız Göksel Hamalı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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