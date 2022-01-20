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Spor

Beşiktaş'tan Vida açıklaması: ''Görüşmeler devam ediyor''

Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'nın Trabzonspor'a önerildiği haberlerini yalanladı ve Hırvat yıldız ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

IHA20 Ocak 2022 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:41
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki bazı yayın organlarında imzasız yayımlanan haberler tamamen hayal ürünüdür. Belli çevreler tarafından kasıtlı ve art niyetle yapıldığını düşündüğümüz bu haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Öte yandan Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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