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Spor

Beşiktaş'tan Vida ve Teixeira açıklaması

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Teixeira'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

AA12 Eylül 2021 Pazar 14:31 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 14:32
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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan futbolcuları Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Hırvat stoper Vida'nın, ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ile zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle maçtan çıkan Brezilyalı futbolcu Teixeira'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme saptandığı aktarıldı.

İki futbolcunun tedavilerine başlandığı kaydedildi.

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