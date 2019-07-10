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Beşiktaş'tan Vitor Hugo hamlesi

Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki stoper Vitor Hugo, 'Beşiktaş'ta oynarım' dedi.

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Sezon öncesi savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, gözünü İtalya'ya dikmiş durumda. Siyah-beyazlıların hedefinde Fiorentina formasını giyen Vitor Hugo bulunuyor. 
 
Beşiktaş yönetimi 28 yaşındaki futbolcunun görüntülerini teknik direktör Abdullah Avcı'ya seyrettirdi ve tecrübeli çalıştırıcıdan onay aldı. 
 
Brezilyalı stoperin menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlılar ilk yoklamada olumlu dönüş aldı. "Beşiktaş'ta oynarım" diyen Hugo'ya İspanya La Liga'dan Leganes kulübü de kancayı atmış durumda. Beşiktaş'ın işini kolaylaştıran faktör ise başarılı futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olmak istemesi. Vitor Hugo ile şu anda Beşiktaş ile Leganes'in dışında ilgilenen bir takım bulunmuyor.
 
Roco ve Mirin dert oldu
 
Ancak siyah-beyazlıların işi yine de kolay değil. İlk olarak Fiorentina'nın kiralamaya ikna edilmesi gerekiyor. Eğer Leganes bonservis ücretiyle İtalyan ekibinin kapısına dayanırsa Vitor Hugo'nun bu baskının altından kalkması zorlaşacak. 
 
Transferin önündeki diğer engel ise takımda istenmeyen stoperlerin fazlalığı. Geçtiğimiz sezon transfer edilen Isimat Mirin ve Enzo Roco da teknik direktör Abdullah Avcı'nın birlikte çalışmak istediği isimler değil. Yönetim de toplam maliyetleri 2,6 milyon avro olan ve takıma katkısı çok zayıf olan bu iki oyuncuyu da göndermek istiyor. Ancak ne Mirin'e ne de Roco'ya şu ana kadar resmî bir teklifin olmaması yönetimi kara kara düşündürüyor.  
 
(Türkiye)

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