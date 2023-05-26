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Spor

Beşiktaş'tan Volkan Demirel açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in bir röportajda deprem sonrası puan silinme konusu ile ilgili yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

26 Mayıs 2023 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan Volkan Demirel açıklaması
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in açıklamalarına dair Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Volkan Demirel'in sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Şenol, "Volkan Demirel'in röportajını hiç alakası olmadığı halde Beşiktaş'ın haklı mücadelesine bağlamak isteyen, spor dünyasının eskimiş çakallarına sesleniyorum, Volkan da, Gökhan Zan da orada halkı moral olarak ayağa kaldırmak için çok güzel işler yaptılar, onlara ilk ulaşan da her zaman yanlarında olduklarını hissettiren de Beşiktaş kulübüdür. Bu konu iyilikte yarışmaktır. Gerisi fasa fiso." ifadelerini kullandı.

DEMİREL NE DEMİŞTİ?

Volkan Demirel "L1 Üçgen" YouTube kanalına verdiği röportajda, "Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" ifadelerini kullanmıştı.

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