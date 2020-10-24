Beşiktaş'tan Welinton açıklaması

24 Ekim 2020 Cumartesi 13:06 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:06

Beşiktaş, yeni transferi Welinton Souza'nın Al Hilal'e transfer olacağı iddiaları üzerine resmi siteden bir açıklama yayımladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

"Futbolcumuz Welinton Souza’nın Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.

Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."