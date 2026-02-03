Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Ajax'ın Wilfred Ndidi için yaptığı teklifi geri çevirdi. Hollanda temsilcisi, Nijeryalı orta saha için Siyah-Beyazlılar'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Ancak yönetim, bu şartları yeterli bulmayarak teklifi reddetti. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Beşiktaş forması ile 17 maça çıkan Ndidi, 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu, sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Leicester City'den transfer edilmişti.