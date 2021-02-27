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Spor

Beşiktaş'tan yeni sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Kulübü, GM Bilişim'in Beşiktaş Aygaz hentbol takımına forma sırt sponsoru olduğunu duyurdu.

AA27 Şubat 2021 Cumartesi 13:36 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:36
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, GM Bilişim, GMCOIN Projesi ile Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımının forma sırt sponsoru oldu.

Anlaşma ile ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, "Göreve geldiğimizden beri Türkiye'nin alanında öncü ve kıymetli markalarıyla iş birliği ve sponsorluk anlaşmaları imzaladık. GM Bilişim'e kulübümüze vermiş oldukları destek nedeniyle teşekkür ediyor, anlaşmanın iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

GM Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Demirci de anlaşmanın iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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